Molentargius, riapre il percorso Poetto-Rollone

Riaprono i cancelli e il percorso Poetto-Rollone. Da questa mattina è nuovamente possibile recarsi nell’area e poter passeggiare e pedalare. Infatti la fauna presente, che ha nidificato in quella zona, si è spostata e il percorso è nuovamente fruibile per tutti. Gli orari di apertura sono gli stessi del resto del Parco, dalle ore 8:00 alle ore 20:00. “Buona fruizione Parco in sicurezza dal coronavirus e nel rispetto della natura” si legge nella pagina ufficiale del Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline