Samassi, volontari in azione per ripulire la periferia del paese

“Samassi fatti bella” è il loro moto: armati di guanti, buste e tanta volontà, appassionati di lunghe camminate nelle strade di campagna limitrofe al paese, non si voltano ogni qualvolta notano bottiglie, cartacce e ogni genere di spazzatura lungo le vie. Ed è così che, ogni qualvolta hanno la possibilità, si organizzano in vere e proprie “spedizioni” per ripulire l’ambiente. “In questo periodo – spiega la volontaria Roberta – ripuliamo solo le zone periferiche e quando ci attiviamo per le strade del paese in tanti si uniscono a noi”.

Insomma, un grande senso di civiltà e una lezione verso chi, incurante dei danni che può causare, getta i rifiuti dove capita.