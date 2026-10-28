Tra i tanti ricordi che da due giorni vengono espressi per Cabras, anche quello di chi lo ha soccorso dopo lo scontro fatale.

Questo pomeriggio la sua comunità lo accompagnerà verso il suo ultimo viaggio, Daniele Cabras, 35 anni, è volato via l’altro ieri in seguito a un tremendo incidente stradale lungo la ss 196 che collega Samassi e Serramanna. È stato sbalzato dal trattore che guidava, un urto violentissimo contro una vettura che lo ha travolto, spezzando in pochi minuti la sua giovane vita. 28 minuti, esattamente, sono trascorsi, durante i quali l’uomo ha lottato per rimanere in vita. Accanto a lui c’era un’automobilista di passaggio che, pubblicamente, ha voluto rendere omaggio a quel ragazzo amato da tutti. “Ho conosciuto Daniele nel momento più tragico della sua vita. Non sapevo nulla di lui: la sua storia, i suoi sogni, le persone che amava. Eppure mi sono ritrovato accanto a lui, fino al suo ultimo respiro.

Ci sono dolori davanti ai quali le parole si fermano e non esiste rimedio. Si può soltanto restare, in silenzio, accanto a chi sta andando via, offrendo la propria presenza come unica forma possibile di vicinanza.

Daniele, non ci conoscevamo, ma le nostre vite si sono incrociate nel modo più doloroso. Per 28 minuti ho sentito il tuo respiro e sono rimasto accanto a te. Spero che, in quei momenti, tu abbia potuto sentire di non essere solo.

Che tu possa riposare in pace. Porterò con me il ricordo di ciò a cui ho assistito e di quel privilegio, tanto doloroso quanto profondamente umano, che è stato poterti stare accanto”.

Parole strazianti che raccontano il dolore di chi non ha lasciato da solo il giovane mentre la sua anima si disgiungeva dal corpo.

Ieri sera il Comune ha proclamato il lutto cittadino, “interpretando il sentimento di partecipazione e solidarietà dell’intera cittadinanza.

L’Amministrazione Comunale, profondamente addolorata per la tragica scomparsa del nostro concittadino Daniele Cabras, esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari in questo momento di immenso dolore.

La notizia ha colpito profondamente l’intera comunità, che si stringe con affetto e commozione attorno ai familiari, condividendone il dolore per una perdita così improvvisa e dolorosa.

La Sindaca ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 28 ottobre 2026, in segno di cordoglio e di rispetto per la memoria del nostro concittadino Daniele Cabras.

In questo momento di grande tristezza, l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a unirsi al raccoglimento e alla partecipazione al dolore della famiglia” comunica la sindaca Beatrice Muscas.