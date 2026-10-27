È accaduto questa mattina e a raccontare pubblicamente l’accaduto è la figlia: “Oggi a mia madre è capitato qualcosa di inaccettabile. Un cane l’ha aggredita e morsa. E non importa se quel cane avesse il collare o meno( lo aveva). La verità è che i cani, per quanto buoni possano sembrare o per quanto curati dai loro proprietari, devono stare dentro le proprie case e custoditi in sicurezza.

A causa della negligenza di qualcuno, oggi mia madre è finita dal medico con una ferita, ha provato un grande dolore e un forte spavento, e io ho dovuto buttare una giornata di lavoro per correre a soccorrerla e gestire la situazione. Non è giusto. La libertà degli altri finisce dove inizia la nostra incolumità.

Proprio per questo motivo, ho deciso che non si può far finta di nulla. Abbiamo sporto denuncia dai Carabinieri e la situazione sarà segnalata anche ai Vigili. Basta con questa leggerezza”.

La donna, che sottolinea l’immenso amore che nutre verso gli animali, aggiunge: “Lo dico sapendo bene di cosa parlo. Io stessa ho degli animali, ma li tengo a casa mia, custoditi e nel rispetto di tutti. Perché chi ama gli animali sa che la cura passa anche e soprattutto per la sicurezza degli altri”.

Non è la prima volta: spesso nel territorio sono stati segnalati cani morsicatori liberi per il centro abitato che hanno aggredito persone e altri esemplari tenuti a guinzaglio.

“Anche mia madre mesi fa è stata aggredita da due cani grossi in pineta, liberi e i padroni chiaccheravano” spiega un’altra cittadina. “È necessario custodirli per il bene del prossimo e degli stessi animali”.