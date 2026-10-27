Quasi 10 mila euro raccolti in poche ore, la solidarietà, ancora una volta, dimostra quanto possa fare la differenza nei momenti più drammatici.

Ieri sera Daniela Cabras, 35 anni, ha perso la vita mentre rientrava dal lavoro nei campi: una professione che portava avanti da anni, tanti sacrifici sulle spalle ma il sorriso non lo abbandonava mai. Buono, generoso e amico di tutti, la sua scomparsa ha sconvolto il piccolo centro del Medio Campidano che, domani, lo accompagnerà nel suo ultimo viaggio.

“Ciao a tutti, noi amici abbiamo organizzato una raccolta fondi in memoria del nostro caro amico, venuto a mancare in un incidente stradale, a sostegno della sua famiglia.

Anche un piccolo gesto può fare la differenza.

Grazie di cuore a tutti per la partecipazione e la vicinanza” si legge nella raccolta fondi online.

Aveva tanti amici ed era voluto bene da tutti: “Samassi perde un grande combattente, una persona che ha sempre creduto nella propria comunità e che, con passione e determinazione, ha cercato di fare qualcosa di positivo per il nostro paese. Hai contribuito alla rinascita del nostro Carnevale e non ti sei mai rassegnato all’idea di una Samassi spenta, senza vita e priva di iniziative. Hai sempre creduto che il nostro paese meritasse di più e, soprattutto, hai cercato di fare la tua parte perché fosse così. È questo il ricordo più bello che lasci: quello di una persona che non si è limitata a desiderare un paese migliore, ma si è impegnata per renderlo tale.

Ciao Daniele”, si legge tra i tanti ricordi dedicati al giovane.