“Fortunatamente questo individuo è scappato di corsa e mia madre è riuscita ad arrivare a casa nonostante lo stordimento e i dolori delle botte prese”.

È accaduto ieri sera, “intorno alle 19 mia madre mentre rientrava a casa quando è stata aggredita e malmenata”: la donna, “in preda al panico e alla paura, ha cercato e urlato aiuto, cercando di ripararsi come poteva. In quel momento non c’era nessun passante nemmeno in macchina che circolava”.

Un episodio raccontato pubblicamente per avvisare gli altri cittadini a prestare la massima attenzione. “Oggi, in mattinata, presenteremo denuncia ai Carabinieri per poi chiedere di visionare le telecamere di zona”.

La donna sta bene, “ma è molto spaventata”.