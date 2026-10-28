La Polizia ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 soggetti residenti tra Orgosolo e Nuoro.

L’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro e condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Nuoro aveva come oggetto un traffico di armi e cocaina.

Nel corso delle perquisizioni odierne la Squadra mobile ha rinvenuto e sequestrato numeroso materiale probatorio:

· 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, tutti con matricola abrasa;

· 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo;

· 8 detonatori;

· 1 kg di cocaina;

· 12 kg di marijuana;

· 5000 euro in contanti

Nell’ambito dell’operazione è stato arrestato un noto pregiudicato di Orgosolo e sono state denunciate a piede libero altre 7 persone, residenti tra il capoluogo e Orgosolo.

Durante le esecuzioni impiegati diversi operatori di polizia dei Commissariati di P. S. di Orgosolo e di Gavoi, del Reparto Prevenzione Crimine “Sardegna”, del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari, delle unità cinofile della Questura di Oristano e della Polizia Penitenziaria.

Il materiale esplodente sequestrato, trasudante e altamente instabile, verosimilmente già pronto per essere utilizzato in un attentato, è stato messo in sicurezza e, su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, fatto brillare in un luogo sicuro dagli operatori del Nucleo artificieri della Questura di Cagliari.

Sulle armi rinvenute, tutte con matricola abrasa, sono stati disposti gli accertamenti le analisi tecniche per verificare se le stesse siano state utilizzate per portare a termine altri reati.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.