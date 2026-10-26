Sanluri Stato, addio alla maestra Gianna Masala: 85 anni, oggi ha lasciato i suoi alunni che la ricordano con amore. “Per tutti noi di Sanluri Stato sei e resterai un pezzo di casa, un punto fermo del cuore”.

Il piccolo borgo perde la storica maestra Giannina, una donna che ha dato tanto ai piccoli ora diventati adulti. Tutta la comunità si stringe alla famiglia, maestra Gianna era la mamma del sindaco Alberto Urpi.

L’assessore Pamela Tonin condivide le parole di affetto degli alunni: “Cara maestra, nei nostri anni di scuola non ci hai insegnato soltanto a leggere e a scrivere, ci hai insegnato a crescere. Ogni volta che passiamo davanti alla nostra scuola, ci torna in mente la tua voce, la tua pazienza e quel modo unico di farci sentire importanti. Per tutti noi di Sanluri Stato sei e resterai un pezzo di casa, un punto fermo del cuore. Grazie di tutto quello che ci hai donato. Con affetto e gratitudine, i tuoi ragazzi di Sanluri Stato.”