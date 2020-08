Sam, il giovane che dorme nella serranda di una rosticceria: “Perchè i volontari non lo aiutano?”

Non sappiamo chi sia, non lo abbiamo mai possibile neppure visto in faccia, é certamente un nord africano, da tempo ha scelto questo scomodo giaciglio in pieno Centro storico, per l’esattezza in Via XXIX Novembre, ma nessuno a quanto pare se ne preoccupa. A pochi metri, le serrande inquadrate dalla foto sono l’ingresso di una rosticceria che da qualche giorno occupa ben quattro posti auto concessi dal Comune per mettere tavolini e sedie , ma di mattina sempre vuoti. Ma ” Sam”, così chiamiamo questo povero ragazzo, alle undici del mattino é sempre lì: possibile che nessun operatore del volontariato cagliaritano non possa dargli una mano?

Marcello Roberto Marchi