“Andrea Frailis, ora si dimetta lei; difende il suo Pd e non l’interesse dei sardi”. La giovane consigliera comunale del Psd’Az attacca il deputato del Pd, che ieri aveva difeso Boccia e attaccato Solinas: “Per una delle poche volte finalmente dove tutti noi sardi siamo uniti contro le dichiarazioni di chi pensa che siamo gli untori e contro chi ci vuole isolare perché esportiamo il virus nel ‘continente’, gli Onorevoli Mura e Frailis vanno controcorrente e contro i Sardi.

Invece che difendere il nome della Sardegna, sparano fango pur di appiattirsi alla linea del PD e del loro mentore Zingaretti.

Due deputati eletti democraticamente dai Sardi, ma nemici dei Sardi.

Deputati sardi che difendono i propri compagni di partito e non il proprio popolo non hanno più ragione di rappresentare il popolo da cui é stato eletto.

Frailis: “La richiesta di dimissioni del ministro boccia é semplicemente ridicola”

Bene, allora si dimetta lei”, le parole di Antonella Scarfò del Psd’Az mentre la polemica sui contagi in Sardegna continua.

“La richiesta di dimissioni del ministro Francesco Boccia è semplicemente ridicola e non esiste alcun motivo di scontro tra l’Isola e la Regione Lazio. Boccia, e tutti noi del Pd, dicemmo allora che era incostituzionale il patentino che il Governatore Solinas avrebbe voluto imporre a chi arrivava in Sardegna. E siamo ancora di questo parere. Siamo invece d’accordo sui test agli arrivi, sia in Sardegna che nel Lazio, perché sono fatti per garantire la sicurezza di turisti e residenti e non per vietare l’ingresso a qualcuno. Non è il momento delle polemiche, e la confusione non aiuta a superare il momento che si e’ fatto nuovamente delicato”, aveva affermato ieri il deputato del Pd Andrea Frailis.