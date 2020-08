La lettera di Nilo, turista deluso: “Perchè così tanti sardi incivili e rifiuti abbandonati, mettete a pulire chi ha il reddito di cittadinanza”

Buongiorno,

sono un turista con anche con il domicilio in Sardegna che da oltre 20 vent’anni viene in Sardegna. Queste foto sono state scattate sulla statale 195, nel tratto da Cagliari a Villa San Pietro.

Sono veramente schifato e deluso come una Regione come questa con tutte le bellezze che offre , di anno in anno aumentano i rifiuti abbandonati di persone incivili.

Il solo aumento delle telecamere non risolve , anzi si spostano dove non ci sono.

Essendo una cultura che in una parte di Sardi non c’è, penso che come è già stato in alcune regioni, che chi riceve aiuti a sostegno del reddito dovrebbe avere un pacchetto di ore per la collettività, questa della raccolta dei rifiuti potrebbe essere una possibile soluzione come deterrente a questo degrado.

Auspico che i media quotidianamente battano il chiodo su questo argomento simbolo di inciviltà e degrado

Saluti

Nilo Diacci