Michele Ennas è il nuovo segretario della Lega in Sardegna. È stato votato oggi all’unanimità e raccoglie il testimone di Michele Pais. “Grazie per l’impegno e la passione a Michele Pais, che collaborerà con la Lega a livello nazionale, e buon lavoro a Michele Ennas, per una Lega che torna a crescere, come iscritti e come amministratori, in tutte le province sarde, per prepararci a mandare a casa la pessima Todde e la sua immobile squadra” dice Matteo Salvini. Lo fa sapere la Lega.

Di fatto, Pais è stato silurato da Salvini, inevitabile dopo la sconfitta su tutti i fronti alle regionali del 2024, con un flop clamoroso proprio dei leghisti che hanno eletto solo un consigliere regionale.

Salvini assicura che Pais avrà un incarico nazionale: lo disse però anche dell’ex assessore Nieddu e dell’ex governatore Solinas, entrambi lasciati a casa.