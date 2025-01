Bruttissimo incidente nella serata di ieri a Villanova di Camposampiero, in provincia di Padova. Una Toyota Yaris è una Mini Cooper, per motivi ancora da chiarire, si sono scontrate. L’uomo alla guida della Toyota, il 59enne Nicola Giacon, purtroppo non ce l’ha fatta. Ricoverata in gravi condizioni, invece, la donna alla guida della Mini, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando ai primi rilievi effettuati dai Carabinieri, la causa dell’impatto potrebbe essere l’alta velocità. La viabilità è stata ripristinata regolarmente attorno alla mezzanotte.