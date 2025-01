Cagliari, la Basilica di Bonaria è stata designata chiesa giubilare per il 2025, il santuario è uno dei luoghi di culto più significativi della Sardegna, con una storia che intreccia fede, leggenda e arte. Costruita nel lontano 1324 da alcuni religiosi che la dedicarono alla Santissima Trinità e alla Vergine Maria, divenendo il primo nucleo del santuario. La leggenda narra che nel 1370, una nave spagnola in difficoltà gettò in mare parte del carico per alleggerirsi, tra cui una cassa di legno. La cassa, spinta dalle correnti, approdò sulla spiaggia ai piedi del colle di Bonaria. All’interno, gli abitanti trovarono una statua della Madonna con in braccio il Bambino e una candela accesa. Questo evento fu interpretato come miracoloso, e la statua venne collocata nella chiesa sul colle, dando origine alla devozione per Nostra Signora di Bonaria. E’ nei primi anni del XVIII secolo che i frati mercedari decisero di edificare una chiesa più grande per accogliere i numerosi fedeli. Tuttavia, in seguito a diverse vicissitudini che impedirono il proseguo dei lavori, la basilica fu completata e consacrata solo nel XX secolo. Il santuario ha inoltre un legame particolare con la città di Buenos Aires, poichè i fondatori della capitale argentina avrebbero scelto il nome “Buenos Aires” in onore della Madonna di Bonaria, alla quale erano devoti. Legame che è stato sottolineato da papa Francesco durante la sua visita nel 2013. Numerose sono state le visite papali nel corso degli anni, testimoniando l’importanza del santuario nella cristianità: Papa Paolo VI nel 1970, Papa Giovanni Paolo II nel 1985, Papa Benedetto XVI nel 2008 e per ultima quella di Papa Francesco nel 2013. La Basilica ha partecipato a numerosi Giubilei nel corso della sua storia, come quello straordinario della Misericordia nel 2015-2016; commemorando inoltre nel 2020, il 650º anniversario dell’arrivo del simulacro di Nostra Signora di Bonaria, evento di grande rilevanza per la comunità locale. Per il 2025, è stata designata come una delle chiese giubilari della Diocesi di Cagliari per l’Anno Santo, offrendo ai fedeli l’opportunità di ottenere l’indulgenza plenaria e di vivere momenti di preghiera e meditazione nel segno della tradizione giubilare.