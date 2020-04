Rsa di Mediglia, su 150 anziani 66 sono già morti: e i parenti vanno in Procura

Passano i giorni e la situazione non migliora nella Rsa di Mediglia, nel milanese, la prima a essere finita tristemente sotto i riflettori della cronaca per un numero allarmante di decessi tra gli ospiti.

A oggi, su 150 anziani che erano ricoverati nella residenza Borromea, “66 sono morti e 33 sono stati contagiati”.

Numeri che esigono almeno una spiegazione. Per questo, per sapere cosa è successo all’interno della palazzina di mattoni rossi in via Michelangelo, i parenti di alcune delle vittime hanno fatto fronte comune, e hanno presentato una denuncia ai carabinieri, contro ignoti, presso la Procura di Lodi.

