Roma-Cagliari 1-0, Ranieri batte Nicola con un solo tiro in porta: Cagliari rinunciatario e sfortunato ancora ko. Basta un rimpallo di schiena di Deiola per resuscitare anche Dovbyk, primo tempo senza idee dei rossoblu che nella ripresa sciupano almeno tre nitide palle gol. Pessimo ingresso di Marin, Felici e gaetano restano in panchina: il Cagliari mantiene comunque quattro punti di vantaggio sul terzultimo posto. E tutti i giornali parlano oggi di un buon Cagliari, che nella ripresa avrebbe ampiamente meritato almeno il pareggio. tanto che il migliore in campo per distacco è stato Svilar,. il portiere della Roma più volte decisivo.I giallorossi centrano la sesta vittoria di fila e dimenticano l’eliminazione in Europa League.

Ranieri vince con malizia ed esperienza la sfida personale col suo successore Nicola: certe partite si vincono anche con un solo colpo di astuzia, e poi si difendono anche con la fortuna. Neanche gli ingressi di Kingstone e Pavoletti, entrambi fallosi e inconcludenti, cambiano le cose. Il Cagliari torna a casa ancora con una sconfitta di misura, senza punti e con molti rimpianti. E ora dopo la sosta i due spareggi salvezza contro Monza ed Empoli.