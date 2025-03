Cagliari, quanta voglia di primavera e di mare: la spiaggia di Calamosca invasa dai bagnanti. Come vedete nella foto di Valerio Piga, tutti in costume per la prima tintarella e qualche bagno da parte dei più intrepidi: i cagliaritani aspettano e quasi invocano la bella stagione, grazie alla giornata di sole e in concomitanza con la primavera in rosa. E’ stata forse la prima domenica all’insegna del bel tempo, anche se di sera la temperatura si abbassa. Prime prove di abbronzatura per chi proprio non riesce a rinunciarvi.