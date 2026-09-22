Quartu Sant’Elena – Riqualificazione del Poetto, al via l’intervento nel quarto tratto. Interessati 800 metri di litorale, dall’Ex Bussola allo stabilimento della Guardia di Finanza. Tra promenade, area verde con essenze mediterranee e alberature, corsie per runner e biker ecco come diventerà il lungomare.

Prosegue la trasformazione del Poetto di Quartu Sant’Elena, vetrina del litorale della terza città della Sardegna e meta di cittadini di tutta l’area metropolitana sia durante la stagione estiva che in quelle meno calde, per godersi l’area verde tra sport e semplice relax. Sono stati consegnati oggi i lavori del quarto tratto di riqualificazione della fascia retro-demaniale, ultimo tassello dei lavori finanziati tramite PNRR per l’intervento complessivo di rigenerazione del lungomare.

Il quarto lotto interessa un tratto lungo quasi 800 metri, che dalla rotonda dell’Ex Bussola arriva sino allo stabilimento della Guardia di Finanza. Prevede lo stesso schema progettuale già messo in atto negli altri tratti: sarà pertanto realizzata una nuova promenade, accanto alla quale ci sarà l’area Verde con essenze mediterranee e nuove alberature; non mancheranno le corsie dedicate alle biciclette e ai runner, con una seconda zona d’ombreggio garantita dalla messa in opera di nuove piante. Resterà invariata la dotazione di parcheggi esistente.

I lavori verranno eseguiti esclusivamente nel periodo invernale – con consegna prevista a fine marzo -, in modo da non interferire con la prossima stagione turistica e balneare. Nonostante la frequenza antropica ‘fuori stagione’ diminuisca, l’Amministrazione ha anche avviato un confronto con i gestori dei chioschi prospicienti l’area, al fine di individuare le soluzioni più adatte a ridurre al minimo i disagi durante il cantiere.

L’intervento è finalizzato a rivitalizzare tutta area, conferendole maggiore valore e generando quindi ricadute positive sulla popolazione e sulle attività economiche. La funzionalizzazione dello spazio pubblico permetterà infatti una crescita della città in termini di servizi per il tempo libero e lo sport, accessibili anche alle persone diversamente abili. E le ricadute positive interesseranno ovviamente anche l’ambiente, con una maggiore tutela dell’intero ecosistema.

“Con la consegna dei lavori del quarto tratto, avvenuta oggi, facciamo un altro deciso passo in avanti verso il completamento dell’intero intervento studiato per il Poetto di Quartu – dichiara l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Antonio Conti -, obiettivo peraltro ormai neanche troppo lontano. Tramite fondi regionali, attraverso la FSC, abbiamo infatti anche già trovato le risorse necessarie per finanziare il quinto e ultimo tratto di nostra competenza. Ma ora guardiamo con estrema attenzione alla prossima estate, perché entro la primavera del 2027 vogliamo un Poetto rinnovato, più accessibile, più verde e più vivibile per tutti i cittadini e i visitatori”.

Per l’Anello Sostenibile PUI della Città Metropolitana di Cagliari – Riqualificazione fascia retro-demaniale del Poetto di Quartu, un progetto dal costo totale pari a quasi 10 milioni di euro, dopo la fine dei lavori del lotto esecutivo n. 1 e con n. 2 e n. 3 agli sgoccioli, ora scatta l’ora del tratto 4, del valore di circa 3 milioni, con la conclusione prevista ben prima del termine ultimo di scadenza.