Rischio idrogeologico per temporali, codice giallo a Cagliari nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre
Dalle ore 12 e sino alle ore 18 di domani, mercoledì 23 settembre 2026, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico.
In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare parcheggiare (vie: Balilla, dalla piazza Italia sino alla via Dandolo e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.
L’Amministrazione ribadisce l’invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.
Per informazioni contattare:
- il Servizio Protezione civile Comune di Cagliari, numero di telefono 070.6778306, 070.6776933, 0706776953, 070.6777352 e 070.6776977 (ore ufficio);
- il Centro radio Polizia Locale di Cagliari, numero di telefono 070.533533 (attivo 24 ore su 24).