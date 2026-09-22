Rischio idrogeologico per temporali, codice giallo a Cagliari nel pomeriggio di mercoledì 23 settembre

Dalle ore 12 e sino alle ore 18 di domani, mercoledì 23 settembre 2026, anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un allerta codice giallo (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico.

In via precauzionale, a ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare parcheggiare (vie: Balilla, dalla piazza Italia sino alla via Dandolo e traverse; Italia; Dolianova; Sinnai; Settimo; Mara; Donori; Santorre Di Santarosa; Confalonieri; Ampere) e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano.

L’Amministrazione ribadisce l’invito rivolto a cittadine e cittadini alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Cagliari.

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