Monserrato, rubate tre sfere di Murano dal grappolo d’uva installato nella rotatoria di via San Fulgenzio: gli autori sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. “Chi pensa di venire a fare il furbo a Monserrato ha decisamente sbagliato città”. Già identificate e denunciate due persone, il Comune chiederà un risarcimento per danni contro il bene pubblico. Nel cuore della notte si vede chiaramente una macchina girare più volte nella rotonda, per poi fermarsi al bordo della strada. Dalla vettura scendere una persona che, di corsa, si avvicina al grappolo che illumina l’ingresso della città. Stacca gli acini e li porta via, ma non tutti insieme. I due uomini poi ripartono, forse pensando che le telecamere fossero spente. Ma così non è e in poco tempo gli autori del reato sono stati identificati dalle autorità di competenza.

Il sindaco Tomaso Locci: “Siamo profondamente dispiaciuti perché questi atti di furti, vandalici nei confronti dei beni pubblici sono veramente molto fastidiosi e soprattutto non si capisce che quei denari provengono da tutti i cittadini. È assurdo pensare che ci siano persone che si divertono a crear danni”.

Non è l’unico caso: Locci spiega che spesso avvengono furti in città come “alcuni ugelli di irrigazione e ci siamo trovati anche delle situazioni nelle quali venivano chiuse le centraline dell’acqua dei parchi, proprio per rovinare i nostri parchi”. Ma questa volta, come tante altre, i colpevoli sono stati inchiodati dalle telecamere e dalle indagini effettuate dalla polizia municipale e dalle forze dell’ordine. “Monserrato ha un sistema di telecamere operativo, importante, che ci permette di scoprire il 90% di coloro che commettono reati”.

L’assessore alla Sicurezza Urbana Saverio De Roma: “Si tratta di furto aggravato e danneggiamento di un’opera pubblica. Chiederemo il risarcimento dei danni in ogni sede civile: non è giusto che i costi dell’inciviltà ricadano sulle tasche dei monserratini.

Questo significa garantire una città sicura. La rete di videosorveglianza funziona ed è fondamentale. Insieme al Sindaco Tomaso Locci stiamo già studiando l’implementazione di nuovi impianti di ripresa in diversi altri punti strategici di Monserrato.

Ci saranno presto molte altre novità, anche sul fronte del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti. Grazie alle telecamere e al grande lavoro di ispezione stiamo ottenendo risultati straordinari per il decoro urbano.

Chi pensa di venire a fare il furbo a Monserrato ha decisamente sbagliato città”.