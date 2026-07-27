Poteva avere risvolti davvero drammatici cioè che è accaduto nel pomeriggio di ieri fra due famiglie napoletane a Ischia. Padre di 54 anni con figlia e figlio di 28 e 23 anni rimprovera il bimbo dell’altra famiglia perché stava facendo troppo chiasso.

Un rimprovero che non sarebbe stato accolto affatto bene dalla famiglia del piccolo. Il diverbio si è infatti poi trasformato in una vera e propria rissa, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri di Ischia.

Alla fine della furibonda lite, le forze dell’ordine hanno denunciato le 8 persone coinvolte con l’accusa di rissa. Feriti papà e i due figli, già dimessi dall’ospedale con una settimana di prognosi.