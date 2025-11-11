Cambio di passo nella condivisione dei progetti e dei lavori presenti e futuri in città, riqualificazione dei luoghi, spazi per l’aggregazione e più opportunità, anche in termini di residenzialità, per la popolazione studentesca. Sono i temi discussi nel terzo tavolo convocato dal sindaco Massimo Zedda a palazzo Bacaredda con le studentesse e gli studenti rappresentati negli organi centrali dell’Università di Cagliari e coinvolti nella Commissione controllo mense dell’Ersu.

Dopo l’introduzione ai lavori da parte del sindaco, sono intervenuti l’assessora regionale alla Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport Ilaria Portas, l’assessora alla Pubblica istruzione, studio e conoscenza Giulia Andreozzi, il presidente dell’Ersu Marco Meloni Lai e la presidente della commissione Lavoro, cultura e formazione professionale del Consiglio regionale, Camilla Soru.

“In coerenza col Piano Città, firmato da diversi enti partendo dalle esigenze di tutte le istituzioni”, ha commentato Massimo Zedda, “abbiamo attivato tavoli di confronto istituzionali per una condivisione chiara sullo sviluppo della città. Questo con le studentesse e gli studenti è importante per varie ragioni: stiamo facendo valutazioni riguardo la mobilità, i luoghi di aggregazione giovanile e, insieme all’Università e alla Regione, in merito alla riqualificazione di spazi come l’ex carcere di Buoncammino. Pensiamo anche agli utilizzi, sempre a favore della popolazione studentesca, dell’ex liceo artistico in piazza Dettori o alla possibilità di adibire la Passeggiata coperta ad area studio, quando non interessata da mostre”. C’è l’apertura, inoltre, in collaborazione con l’assessorato comunale alla Pubblica istruzione, alla possibilità di ampliare i servizi della Carta giovani.

Gli studenti hanno posto l’accento sul caro affitti, sulla necessità di nuovi spazi anche per le associazioni e sulla mobilità e il trasporto pubblico, rinnovando l’attenzione su problematiche inerenti l’erogazione delle borse di studio, le mense scolastiche e la sicurezza. E salutato, inoltre, con favore il rinnovamento degli spazi esistenti, come l’annunciata prossima riapertura della Casa dello studente in via Roma.