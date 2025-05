I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari, che ha giurisdizione su tutta l’Isola, in sinergia con le diverse componenti dell’Arma territoriale e degli altri Reparti specializzati, nell’anno 2024 hanno effettuato 758 controlli in aree archeologiche marine e terrestri, 464 verifiche in aree tutelate da vincoli paesaggistici/monumentali, 185 controlli ad esercizi commerciali di settore, 33 sopralluoghi per l’accertamento dello stato di sicurezza dei musei e 1807 controlli su beni culturali posti in vendita attraverso le varie piattaforme di commercio digitale.

A seguito di questa attività preventiva sono seguiti 60 deferimenti all’autorità giudiziaria (con contestazioni di cui ai reati: 32 in danno del paesaggio, 24 per ricettazione di beni culturali, 11 per esportazione illecita di beni culturali e 6 per danneggiamento di beni culturali), per una tipologia di beni recuperati così suddivisa:

1542 reperti archeologici (di cui 1061 numismatici);

2070 reperti antiquariali, archivistici e librari;

838 paleontologici;

10 immobili (in aree sottoposte a vincolo paesaggistico),

per un valore stimato di circa 11 milioni di euro.

Tra le operazioni di maggior rilievo concluse si segnala: