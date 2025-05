Quando è in funzione, infatti, “è estremamente lento. Molti cittadini rinunciano a combattere contro le difficoltà e si recano direttamente allo sportello della Poste”.

Il bancomat delle Poste è in “malattia” da circa “due settimane”: non funzionante, non eroga nemmeno un centesimo e sono tanti i residenti costretti a recarsi a Pula o Villa San Pietro al fine di svolgere l’operazione richiesta. Non tutto è infatti possibile fare in quello della banca ed è così che la protesta tra i cittadini si fa sempre più incisiva. A supporto dei residenti scende in campo il movimento politico “Noi per Sarroch”: “Abbiamo intenzione di chiedere all’amministrazione di prendere in carico la situazione. Non rientra assolutamente nelle loro competenze ma come istituzione chiederemo di sollecitare l’ente responsabile del disagio”. Le richieste: “Un bancomat nuovo, questo attuale quando funziona è estremamente lento e i cittadini sono costretti a fare la fila dentro la posta e servirsi dello sportello. Però gli orari ricoprono solo la fascia oraria del mattino e chi lavora non ha possibilità di accedere all’ufficio”.