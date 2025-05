Monserrato, l’occhio elettronico per catturare chi schiaccia troppo l’acceleratore in città: la polizia municipale scende in strada e si affida al rilevamento elettronico della velocità con l’obiettivo di prevenire i sinistri stradali. Non solo la vigilanza ordinaria, anche con il supporto delle apparecchiature elettroniche il corpo guidato dal Comandante Mauro Soru sempre più attivo per garantire la sicurezza di tutti. La segnaletica verticale parla chiaro, 20, 30 o massimo 50 chilometri orari sono consentiti a seconda delle zone e strade del centro dell’hinterland cagliaritano ma, nonostante le diverse tecnologie già installate nelle rotatorie e nei punti più sensibili, si continua a correre oltre i limiti consentiti.

Parte così la campagna con l’apparecchiatura mobile denominata “Telelaser TruCam”, opportunamente segnalata e stabilita in un calendario per tutto il mese di maggio. Da via Riu Mortu a dell’Argine, da via Caracalla a via Argentina, dal 13 al 30 e in diverse fasce orarie scattano i controlli mirati al fine di individuare chi corre troppo e mette in pericolo gli altri automobilisti e i pedoni.