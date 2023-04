Raid incendiario a Serdiana, bruciata l’auto del sindaco Cuccu: “Sarò ancora più determinato”

“Io amo Serdiana. Ed è proprio questo amore, che nutro fin da piccolo verso Serdiana e i Serdianesi, a guidare le mie scelte”. Inizia così il post di Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana. La sua Range Rover è stata distrutta dal fuoco e i pompieri avrebbero trovato, non distante dalle lamiere, tracce di diavolina. Un messaggio intimidatorio, col fuoco, per Cuccu? Probabilissimo: “L’unica mia ‘colpa’, forse, è quella di non fare finta di nulla davanti a chi crede di poter stare nel nostro paese andando contro le regole. E allora, se questa è la mia colpa, ne sono orgoglioso, perché la strada intrapresa è quella giusta e non ci fermeremo”.

“Ho una formazione particolare e questo gesto non mi intimidisce per nulla!