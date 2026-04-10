Dallo stesso quartiere in cui girovagava Oscar Gigi ( a brevissimo vi diamo aggiornamenti) zona musicisti italiani a Quartu Sant’Elena c’ è un altro micio felv, in cerca di una casetta e di tanto amore.

Purtroppo la felv è un virus che si trasmette facilmente e i gatti di strada ne sono esposti, la sterilizzazione aiuta a contenere il diffondersi.

La felv è una condanna perché scoraggia l’ adozione, ma chi adotta con il cuore cerca di pensare al bene del gatto e di poter regalare una vita piena di attenzioni e amore.

Rossano non sta tanto bene, è in terapia con la combinazione di 2 antibiotici, era itterico e con la terapia sta un pò meglio ma il calore di una casa sarebbe la combinazione ideale per la sua rinascita.

È un giovane gatto, figlio dell’ ignoranza di chi non sterilizza, ma adesso che conosciamo la sua storia cerchiamo di condividere affinché trovi il vero amore.

Chi lo segnala per motivi lavorativi viaggia spesso quindi non può adottarlo, Rossano vive per la strada, un gatto felv ha bisogno di stabilità, calore e protezione da tutti i pericoli.

Aprite i vostri cuori anche ai gatti felv, contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.