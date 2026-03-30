Radio Zampetta Sarda lancia l’ appello per ritrovare Crosty.

Crosty non è semplicemente una gatta, è la ragione di vita di Laura che si è ritrovata sola dopo la perdita prematura del marito.

Questo particolare ho decido di scriverlo per scuotere le coscienze di eventuali persone che possano trattenere Crosty, in quanto molto bella.

Se sapete dov’ è contattate la sua padrona che ha visto perdere le sue ragioni di vita, invitando a segnalare qualsiasi avvistamento, non siate indifferenti, condividete e aiutate a far riabbracciare Crosty alla sua mamma umana.

Crosty è scomparsa da via Corridoni 48 a Pirri, zona via Bragadin.

È una bella gatta grigia dal pelo lungo con la coda molto folta, è molto diffidente. Scomparsa l’ 8 marzo.

Prevista ricompensa, chiunque la avvisti o sappia se si e’rifugiata in qualche giardino contatti a qualsiasi ora il 3332228185

Si chiede cortesemente di allegare alla segnalazione anche foto/ video in tal modo da valutare se si tratta di Crosty.