Quartu Sant’Elena, strada dissestata e difficilmente accessibile anche per i mezzi di soccorso, protestano i residenti: “Il perdurare di queste condizioni rappresenta un rischio per la sicurezza pubblica e un danno al diritto dei cittadini di poter accedere liberamente alle proprie abitazioni”.

Hanno inviato una richiesta ufficiale al Comune per avere la possibilità di uscire e rientrare a casa senza essere inghiottiti dalle voragini. In via Sa Serra Perdosa i residenti in prossimità dei civici 86, 90, 98, 100, 102, 192, 194 segnalano “una situazione di grave disagio legata alle attuali condizioni della strada. Da tempo, infatti, la viabilità risulta compromessa al punto da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, l’accesso alle abitazioni. Tale situazione crea notevoli disagi nella vita quotidiana dei residenti, ostacolando non solo gli spostamenti ordinari, ma anche l’eventuale accesso dei mezzi di emergenza e dei servizi essenziali” si legge nella nota inviata alle istituzioni.

“Chiediamo se possibile eseguire un asfalto in quanto ogni due anni i cittadini e/o proprietari interessati sono costretti a proprie spese eseguire dei lavori di ripristino che non sono mai permanenti o nel caso non sia possibile eseguire un manto con bitume che venga livellato, dando le giuste pendenze e creare con dei canali di scolo per il defluire delle acque”.

Viene chiesto con urgenza un intervento da parte delle autorità competenti per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza della strada.

I residenti sperano in “un intervento tempestivo”.