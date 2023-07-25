Radio Zampetta Sarda, sos da Budoni: una gatta ferita ha bisogno di soccorso

SOS URGENTISSIMO A BUDONI, GATTINA FERITA NECESSITA DI SOCCORSO.
CI HANNO SEGNALATO QUESTA PICCOLA MICINA FERITA CHE SI TROVA PRESSO L EUROVILLAGE A BUDONI, L HA TROVATA UNA RAGAZZA CHE FA L ANIMATRICE E NON HA UN MEZZO DI TRASPORTO PER POTERLA SOCCORRERE.
QUALCUNO PUÒ PORTARLA DAL VETERINARIO?
NOI SIAMO A LAVORO
HA CONTATTATO L ASSOCIAZIONE DI BUDONI Associazione Rispetto Animali ARA ODV E NON L’ AIUTANO, IDEM I VIGILI URBANI CHE LE HANNO RISPOSTO DI CHIEDERE ALLE ASSOCIAZIONI.
È URGENTISSIMO!!!!!!
ARIANNA: 3512310794
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