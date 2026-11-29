Pomeriggio da incubo nel punto di accesso dedicato alle emergenze del nosocomio del Medio Campidano, partita la denuncia contro un uomo e una donna che, impazienti per l’attesa, si sono scagliati contro chi lavora senza sosta tutti i giorni.

È accaduto due giorni fa, una coppia di Villacidro si è recata al pronto soccorso nelle prime ore del pomeriggio: per il paziente è stato assegnato un codice non urgente.

Per diverse ore, presso la sala d’attesa, avrebbero preso in giro le guardie giurate di turno, creato fastidio agli altri pazienti a tal punto da farne allontanare alcuni che hanno, poi, deciso di ritornare in un momento più tranquillo.

Al cambio turno dei medici la situazione, però, è degenerata: la comunicazione dei tempi di attesa che si sarebbero ulteriormente prolungati ha fatto scattare l’ira all’uomo che, dopo un breve diverbio, ha dato una testata al naso del medico di turno. “Tutto è avvenuto in pochi istanti” raccontano i testimoni, le guardie giurate non hanno fatto in tempo a fermare l’aggressore.

È stata presentata regolare denuncia presso la stazione dei carabinieri di Villacidro.