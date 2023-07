In ginocchio dopo l’incendio, paradura speciale per un allevatore di Villaspeciosa: “Aiutiamo Stefano a rialzarsi”

Ha perso quasi tutto in uno dei roghi che, ieri, hanno sfregiato il Medio Campidano, Stefano Pili, allevatore di Villaspeciosa. Il fuoco ha distrutto il suo fienile e ridotto in cenere centinaia di balle. Un colpo durissimo, che arriva proprio nel pieno dell’estate, la stagione che anticipa i nuovi raccolti. I danni sono molto ingenti e allora il sindaco Gianluca Melis ha deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare Pili: “È stato creato il gofound per aiutare Stefano.Chiaramente oltre alle offerte economiche si possono anche regalare balle, mi rivolgo ai colleghi allevatori”, afferma il sindaco. “Cliccando sul link è possibile fare le donazioni in denaro, anonime e non. Confidiamo nel supporto di tutti”.

L’obbiettivo minimo è di 15mila euro. Alla raccolta prende parte anche Stefano Mameli: “Ieri a Villaspeciosa non si sono vissuti bei momenti, a causa degli incendi che hanno lambito anche il centro abitato, ma soprattutto colpito le nostre campagne. C’è chi ha subito danni ingenti. Il sindaco Gianluca Melis ha avviato una raccolta fondi per il nostro compaesano che ha perso il fieno in azienda. Per chi non può fare una paradura fisica c’è la possibilità di partecipare con goufoundme con delle donazioni in denaro”. Ecco il link: Aiutiamo Stefano a riacquistare il fieno bruciato, organized by Gianluca Melis