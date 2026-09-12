Gravissimo incidente la notte scorsa a Fossano, in provincia di Cuneo. Un’auto con a bordo una giovane coppia- per motivi ancora da accertare- è uscita di strada. Fatale l’impatto per il conducente 26enne, per quale non c’è stato nulla da fare. Accanto a lui la compagna di 25 anni, incinta, ricoverata all’ospedale di Cuneo. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione dell’auto e alla messa in sicurezza della zona.