CULTURA NEL PIATTO

Pera fondente con rubini di melagrana

Un dolce d’autunno, semplice, elegante e naturalmente dolce.

Ci sono dolci che non hanno bisogno di farine, creme o zuccheri aggiunti per conquistare il palato.

La pera cotta intera, avvolta da una colata di cioccolato fondente e decorata con chicchi di melagrana, è un dessert raffinato che valorizza tre ingredienti dalle caratteristiche molto diverse.

La dolcezza della pera incontra l’intensità del cacao e la freschezza leggermente acidula della melagrana. Un equilibrio di sapori, colori e consistenze che racconta l’autunno.

Ingredienti per 4 persone

4 pere Kaiser o Abate, circa 180 g ciascuna

80 g di cioccolato fondente al 70%

100 g di chicchi di melagrana

1 stecca di cannella

Scorza di un limone non trattato

Acqua quanto basta

Preparazione

1. La cottura delle pere

Lavare e sbucciare le pere, lasciandole intere e conservando il picciolo.

Tagliare una piccola fettina alla base di ciascuna pera affinché possa rimanere in piedi nel piatto.

Sistemarle in una casseruola con acqua sufficiente a coprirle quasi completamente. Aggiungere la cannella e la scorza di limone.

Cuocere a fuoco dolce per circa 20-30 minuti, controllando la consistenza con uno stecchino. La polpa deve diventare tenera senza sfaldarsi.

Scolare delicatamente le pere e lasciarle intiepidire.

2. Come preparare la salsa al cioccolato fondente

Spezzettare gli 80 g di cioccolato fondente e sistemarli in una ciotola resistente al calore.

Scaldare poca acqua in un pentolino, senza portarla a forte ebollizione.

Appoggiare la ciotola sul pentolino, facendo attenzione che il fondo non tocchi l’acqua.

Lasciare sciogliere lentamente il cioccolato a bagnomaria, mescolando con una spatola asciutta.

Quando sarà completamente fuso, togliere la ciotola dal calore.

Per ottenere una salsa più fluida, adatta a scendere morbidamente sulla pera, incorporare poco alla volta 20-30 ml di acqua calda, mescolando energicamente fino a ottenere una consistenza liscia, lucida e omogenea.

Non occorrono panna, burro né zucchero: il cioccolato fondente al 70% possiede già una propria componente zuccherina.

3. La composizione del dessert

Sistemare una pera tiepida al centro di ogni piatto.

Versare dall’alto circa 20 g di cioccolato fondente fuso, lasciandolo scendere naturalmente lungo i fianchi del frutto.

Distribuire sulla sommità una manciata di chicchi freschi di melagrana, circa 25 g per porzione, lasciandone cadere qualcuno anche nel piatto.

Servire immediatamente, quando la pera è ancora tiepida, il cioccolato morbido e la melagrana fresca.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Energia: circa 230-240 kcal

Proteine: 2,7 g

Carboidrati: 40 g

Grassi: 8,8 g

Fibre: 7 g

I valori sono indicativi e dipendono dal peso effettivo della parte edibile delle pere e dalla composizione del cioccolato utilizzato.

Una curiosità tra storia e gastronomia

L’abbinamento tra pera e cioccolato richiama un grande classico della pasticceria europea: la Poire Belle Hélène, dessert francese dell’Ottocento tradizionalmente attribuito ad Auguste Escoffier e ispirato all’operetta La Belle Hélène di Jacques Offenbach.

Nella preparazione classica la pera viene accompagnata da gelato alla vaniglia e salsa al cioccolato.

La mia versione rinuncia al gelato e aggiunge la melagrana, frutto che fin dall’antichità rappresenta abbondanza, fertilità e prosperità.

Il commento nutrizionale

Questo dessert combina la fibra alimentare della pera e della melagrana con il cacao del cioccolato fondente, fonte di composti polifenolici.

L’assenza di zuccheri aggiunti durante la preparazione consente di valorizzare la naturale dolcezza della frutta, pur ricordando che il cioccolato fondente contiene già zuccheri e grassi.

Un dolce che dimostra come il piacere della tavola possa nascere anche dalla semplicità, dalla qualità degli ingredienti e dall’equilibrio delle porzioni.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.