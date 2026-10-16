Mattinata difficile per il trasporto aereo italiano a causa di anomalie alla rete di trasmissione dati utilizzata per il controllo dei voli. Enav ha introdotto dalle 6 misure per ridurre temporaneamente il traffico gestito nello spazio aereo nazionale, garantendo la sicurezza delle operazioni. Disagi anche negli aeroporti sardi da Cagliari Elmas a Olbia dove si registrano ritardi sulle partenze verso Roma, Milano, Bergamo, Parigi e Cracovia. Ad Alghero, il volo Ita Airways delle 8.55 per Milano Linate è stato posticipato alle 11.15, mentre è stato cancellato il collegamento Wizz Air per Belgrado. Enav esclude, al momento, legami con attacchi hacker o tentativi di sabotaggio. Ulteriori ritardi negli scali sono legati anche allo sciopero del personale EasyJet. Ai passeggeri è raccomandato di verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali.