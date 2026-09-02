Nuovo sbarco di migranti, questa volta nel cuore di Cagliari, in via Caboto a Su Siccu La polizia ha fermato 12 persone nel primo pomeriggio di oggi e saranno traferite presso il centro d’accoglienza di Monastir.

Una notizia che arriva a poche ore dallo sbarco di circa 50 i migranti intercettati nella serata serata dalla guardia di finanza al largo delle coste del Sulcis. I militari, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno individuato anche grazie al supporto aereo quattro piccoli barchini a sud di Capo Teulada.

Una parte dei migranti, tra cui tre bambini con le rispettive madri e altri dieci giovani, è stata accompagnata al porto commerciale di Sant’Antioco.

Proprio ieri mattina c’è stato un sopralluogo al CAS e all’Hotspot di Monastir del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas e del consigliere regionale Gianluca Mandas, insieme ai rappresentanti del sindacato di Polizia ANIP-Italia Sicura.

«Il Governo Meloni continua a considerare la Sardegna come una colonia sulla quale scaricare problemi che riguardano l’intero Paese. Lo abbiamo visto con la decisione di destinare nell’Isola centinaia di detenuti sottoposti al 41-bis e lo vediamo adesso con Monastir. Le decisioni vengono prese a Roma, mentre le conseguenze vengono lasciate sulle spalle dei territori, dei cittadini, delle Forze dell’ordine e delle persone ospitate nelle strutture», commenta il coordinatore Solinas