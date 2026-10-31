Avere strade in ordine è una condizione essenziale di sicurezza per chi si muove in auto, in moto, in bicicletta o a piedi. È su questo principio che l’Amministrazione comunale lavora fin dal 2021, destinando ogni anno risorse agli asfalti, ed è con la stessa attenzione che intende vigilare affinché le imprese impegnate nei sottoservizi, una volta concluse le lavorazioni, riconsegnino alla cittadinanza strade percorribili e decorose.

In questa direzione si muovono i due interventi avviati in questi giorni. Il primo riguarda via Cagliari, dove sono già stati posizionati i cartelli di divieto di sosta nel tratto compreso tra via Cimabue e via Messina: è da qui che, martedì 3 novembre, prenderanno il via i lavori per la posa del nuovo asfalto. La cartellonistica è stata collocata con anticipo perché i cittadini abbiano più di 48 ore per venire a conoscenza della novità e spostare per tempo i propri veicoli. Terminato questo primo tratto, si procederà per step successivi, un segmento dopo l’altro, fino ad arrivare al termine della via.

L’intervento in via Cagliari è un ripristino a seguito delle lavorazioni di Enel, le stesse di cui l’Amministrazione ha già dato conto nelle scorse settimane nell’ambito del piano infrastrutturale in corso di realizzazione, finanziato con i fondi del PNRR, da parte della società dell’energia. Per questa via il regolamento comunale prevede il ripristino a tutta sezione: l’asfalto sarà quindi rifatto sull’intera larghezza della carreggiata, quindi non esclusivamente nella porzione interessata dagli scavi.

Diverso, per origine e risorse, il cantiere di via Flumendosa, dove già da ieri è stata posizionata la cartellonistica. In questa strada si procederà dapprima alla demolizione dei marciapiedi, un’operazione finalizzata a verificare la tenuta delle piante e condotta infatti in collaborazione con l’Assessorato comunale all’Ambiente. L’intervento rientra nel quinto lotto di lavori sugli asfalti programmato dall’Amministrazione con fondi comunali. Alla demolizione faranno seguito i lavori di scarificazione sul manto stradale e, a conclusione, come da prassi verrà steso anche il bitume.

Dopo via Flumendosa si procederà con un nuovo intervento in via Volturno, così come da cronoprogramma. Il piano di rifacimento delle strade cittadine avviato dal primo anno della Consiliatura Milia ha ormai interessato complessivamente oltre 60 km di strade. Con il nuovo investimento di 4 milioni di euro si arriva a un totale di 16 milioni. I cantieri proseguiranno nei prossimi mesi, interessando sia la città compatta che il litorale costiero.