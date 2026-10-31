Passione, follia e gioventù tradita: al Teatro delle Saline di Cagliari arriva “Medea Killer”

Dall’inizio alla fine, un viaggio di 50 minuti nell’animo umano con la regia di Lelio Lecis e Tiziana Martucci protagonista. Dal 5 al 7 novembre il capolavoro della tragedia greca rivive in una veste potente e contemporanea.

CAGLIARI. Cosa succede quando un mito antico incontra le inquietudini dei ragazzi d’oggi? La risposta arriva sul palcoscenico del Teatro delle Saline di Cagliari, che dal 5 al 7 novembre 2026 ospiterà “Medea Killer”, uno degli spettacoli più attesi e intensi della stagione di prosa e teatro contemporaneo firmata dalla compagnia Akròama.

Firmata da Patrizia Filia e Lelio Lecis (che cura anche la regia), l’opera offre una rilettura spiazzante e visceralmente moderna dell’eroina euripidea. Non la semplice figura della vendetta, ma una donna introversa, ferita e sola, scossa da una passione viscerale scambiata per amore. Sul palco prendono vita due volti di Medea: uno legato all’epica classica e l’altro giovane, ribelle e vicinissimo alle fragilità del mondo di oggi.

Il plauso della critica

L’opera ha già conquistato la critica nazionale per l’impatto visivo e l’intensità drammaturgica. Come ha sottolineato Gabriele Benelli sulla prestigiosa rivista Sipario:

«Splendido è Medea killer, che nasce da una rielaborazione interessante e acuta di un capolavoro della tragedia greca, e grandiosa è l’interpretazione di Tiziana Martucci, attrice che mostra una capacità artistica e scenica non comune.»

— Gabriele Benelli (Sipario)

La critica evidenzia come la piéce riesca a toccare corde universalmente condivise, definendola «una riscrittura intensa e contemporanea del mito, capace di parlare di amore, abbandono, rabbia, ossessione e desiderio di vendetta. Un personaggio antico che continua a raccontare qualcosa di profondamente umano e attuale.»

Un’esperienza sensoriale unica a Cagliari

Ad accompagnare l’interpretazione magistrale di Tiziana Martucci sono le ipnotiche atmosfere sonore curate da Philip Glass e Olivier Casas, arricchite dai costumi di Marco Nateri e dallo spazio scenico essenziale e suggestivo firmato da Valentina Enna. In soli 50 minuti, lo spettatore viene travolto da un vortice di emozioni al confine tra ragione e solitudine.

Info, orari e costo biglietti

TEATRO DELLE SALINE — CAGLIARI (Piazza Billy Sechi 3/4)

• Giovedì 5 novembre 2026 – ore 21:00

• Venerdì 6 novembre 2026 – ore 21:00

• Sabato 7 novembre 2026 – ore 19:00

(Consigliato a partire dai 14 anni | Durata: 50 minuti circa)

PREZZI BIGLIETTI:

• Intero: 14,00 €

• Ridotto: 11,00 € (Under 35, Over 67, ex abbonati e persone con disabilità)

• Ridotto speciale: 5,00 € (studenti delle scuole di Arte)

• Abbonamento Rassegna (7 spettacoli): Intero 77,00 € | Ridotto 56,00 € | Convenzionati 42,00 €

MODALITÀ D’ACQUISTO:

I biglietti e gli abbonamenti sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e direttamente presso la biglietteria del Teatro delle Saline a Cagliari.