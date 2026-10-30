È stato un attimo, poi la tragedia. È morto questo pomeriggio in un terribile incidente stradale Emanuele Vitiello, 52 anni, dipendente del cantiere nautico Sno. Vitiello si trovava in sella alla sua moto con suo figlio quando- per motivi ancora in fase d’accertamento, è finito contro un tir. Inutili, purtroppo, i soccorsi per l’uomo, morto poco dopo lo schianto.

Solo lievi ferite, fortunatamente, per il figlio dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale della guardia costiera per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’incidente.