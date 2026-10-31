Lunedì 2 novembre, alle ore 10:30, presso il Sacrario Militare del cimitero di San Michele a Cagliari, si svolgerà la cerimonia commemorativa in onore dei Caduti di tutte le guerre e di quanti hanno sacrificato la propria vita nelle missioni di pace.

La cerimonia sarà presieduta dal Comandante del Comando Marittimo Autonomo Ovest e del Presidio Militare della Sardegna, ammiraglio di divisione Enrico Pacioni, e vedrà la partecipazione delle autorità civili, ecclesiastiche, consolari e militari della Sardegna, nonché delle rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

Il momento centrale della commemorazione sarà la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti, officiata da S.E.R. Monsignor Giuseppe Baturi, Arcivescovo Metropolita di Cagliari, e concelebrata da padre Gianmario Piga, decano della XVI Zona Pastorale dell’Ordinariato Militare, insieme ai Cappellani Militari dell’Isola.

Al termine della celebrazione liturgica, la lettura della Preghiera della Patria e la deposizione di corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti renderanno omaggio a quanti hanno donato la propria vita al servizio della Nazione e per la difesa della pace.

Le commemorazioni proseguiranno nei vicini cimiteri inglese e tedesco, con la deposizione di corone presso i rispettivi cippi commemorativi, in ricordo dei militari caduti.

Gli onori militari saranno resi da una compagnia interforze, composta da personale delle quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza. La cerimonia sarà accompagnata dalle note dell’Inno del Piave, eseguito dalla banda musicale della Brigata Sassari.

Per l’intera giornata, un servizio d’onore, assicurato da militari delle quattro Forze Armate e della Guardia di Finanza, sarà schierato dinanzi al Sacrario Militare, a testimonianza del costante e solenne tributo della comunità militare alla memoria dei Caduti.