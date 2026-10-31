La Questura di Sassari nella giornata di ieri ha disposto la sospensione della Licenza per la durata di 15 giorni relativa ad un noto locale di Pubblico Spettacolo ubicato a Sassari, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento trae origine da un grave episodio di aggressione ai danni di un ragazzo minorenne, che nella circostanza è rimasto ferito con un’arma da punta e da taglio che gli ha causato gravi lesioni sia al petto che alla gamba, tanto da rendere necessario il ricovero in prognosi riservata presso il locale nosocomio.

La rissa tra gruppi di ragazzi avvenuta nei pressi dell’ingresso del locale, ha avuto inizio all’interno, dove un giovane in stato di escandescenza con evidenti segni di assunzione di alcol (confermata dai successivi esami esperiti presso il locale nosocomio), riconosciuto in seguito come l’accoltellatore, è stato allontanato dagli addetti alla sicurezza perché con i suoi comportamenti stava arrecando forte disturbo.

Il provvedimento, di natura non sanzionatoria ma preventiva, è immediatamente esecutivo e prevede l’affissione all’esterno dell’esercizio di un cartello recante la dicitura: “CHIUSO PER DISPOSIZIONE DEL QUESTORE, AI SENSI DELL’ART.100 DEL T.U.L.P.S.”.