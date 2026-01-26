I Carabinieri di Quartu Sant’Elena, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno denunciato oggi un 47enne residente a Selargius, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di ricettazione.
L’attività investigativa ha permesso di individuare, all’interno del cortile pertinente all’abitazione dell’uomo, un’auto Fiat Punto priva di targhe e del motore, già parzialmente smontata, verosimilmente per il recupero di pezzi di ricambio.
I successivi approfondimenti eseguiti dai militari attraverso la verifica del numero di telaio hanno consentito di stabilire la provenienza illecita del mezzo. L’auto è risultata infatti essere oggetto di un furto denunciato lo scorso agosto.