Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un operaio di 39 anni, originario e residente a San Gavino Monreale già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di guida sotto l’influenza dell’alcol e inottemperanza all’alt intimato dalle forze dell’ordine.

L’intervento ha avuto origine in via Carlo Felice, dove i militari, impegnati in un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno notato una Volkswagen Golf compiere una manovra particolarmente pericolosa. Nonostante l’immediata segnalazione dei Carabinieri che hanno intimato di fermarsi per gli accertamenti, il conducente ha scelto di ignorare l’ordine, accelerando bruscamente e dando vita a un tentativo di fuga per le vie del centro abitato.

L’azione dello spericolato automobilista è durata tuttavia pochi istanti: la rapidità e la professionalità della pattuglia hanno permesso di intercettare e bloccare definitivamente il veicolo nella vicina via Rinascita. Una volta messo in sicurezza l’uomo, i Carabinieri hanno proceduto a sottoporlo ad accertamento mediante etilometro, il cui esito è risultato positivo. I militari hanno quindi provveduto al ritiro immediato della patente di guida e al fermo amministrativo dell’auto.