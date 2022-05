Quartu, un’altra auto rubata a Santo Stefano: “Una Fiat Punto, mi serve per lavorare”

Un altro furto, l’ennesimo nella zona di Santo Stefano a Quartu, di un’auto. Qualche giorno fa i ladri sono entrati in azione con tanto di cavo, trainando una Smart. Stavolta non si sa come abbiano agito, ma la Fiat Punto di Federica Peddio, 27 anni, impiegata, è sparita nella notte talea venerdì e sabato da via Bach. La donna si è accorta quasi subito della sparizione dea sua macchina, “di colore bianco e targata

CW936BS, vale 2700 euro. Ho già fatto la denuncia ai carabinieri”. Sinora, però, le indagini non hanno portato a nessun tipo di sviluppo.

“La macchina mi è indispensabile per andare al lavoro, è l’unico mezzo che ho per spostarmi. Spero che qualcuno possa aiutarmi, chiunque la veda o abbia notizie utili mi contatti via chat su Facebook Messenger”.