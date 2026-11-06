Vasto incendio nella notte nel campo nomadi lungo la strada statale 387, tra i territori di Selargius e Settimo San Pietro, nel Cagliaritano. Le fiamme hanno interessato masserizie, rifiuti plastici, rottami e altri materiali insalubri. Non si registrano persone coinvolte.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, supportate da due autobotti, un mezzo per l’approvvigionamento di schiuma antincendio speciale, un automezzo per il ricambio degli autorespiratori e una terna escavatrice del Gruppo operativo speciale (GOS).

Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno individuato diverse bombole di Gpl tra i materiali in fiamme, provvedendo alla loro messa in sicurezza. L’intervento, coordinato dal funzionario di guardia, è proseguito per tutta la notte. Le operazioni di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza dell’area si sono concluse alle prime luci dell’alba.