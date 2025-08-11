L’episodio è avvenuto la scorsa notte, quando gli agenti della Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in via Fadda, all’angolo con viale Marconi, dove un uomo si era introdotto all’interno di una macelleria mentre un altro lo attendeva a bordo di un’auto parcheggiata poco distante.

I due operatori hanno sorpreso l’uomo dentro il locale mentre era intento a rovistare tra i banconi mentre l’altro, vista la presenza dei poliziotti, si è dato alla fuga.

L’uomo, riconosciuto dagli stessi agenti per i numerosi precedenti di polizia, era riuscito impossessarsi del denaro custodito nella cassa e a mettere vicino la porta di ingresso 15 pezzi di salumi pronti per essere probabilmente asportati.

Condotto in Commissariato è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.