Un altro giovane è venuto a mancare, un ragazzo che si è spento improvvisamente in una calda sera d’estate, nella sua città.

Un suo professore, D.D.C., lo ricorda così: “Porto nel cuore e nella mente tutti gli studenti che incrocio e che mi formano come individuo e umano tenuto a comprenderli, per partire dal loro e dei loro bisogni.

E’ stato uno studente di una mia classe (in realtà docente per quanto rispetto me, pur d’adolescente, fosse maturo e formato) una seconda, avrebbe poi scelto l’indirizzo Architettura e Ambiente, ed era diventato un brillante studente della facoltà d’Architettura.

Un’anima antica, serio nei modi, nei comportamenti e nei metodi di studio, un’intelligenza incredibilmente disciplinata ed equilibrata, curioso verso tutto e tutti, un’anomalia di sistema generazionale, portato all’ascolto misurava e distillava ogni parola, con una delicatezza e una sensibilità fuori dal comune, mi dispiace molto non potere essere a Cagliari per dargli l’ultimo saluto, ma invito simbolicamente tutto il Foiso Fois ad andare a salutare un’anima bella, educata e disciplinata che ci ha salutato troppo presto, veramente troppo presto, ma è con noi, resterà sempre con noi, il corpo va via e smette d’essere abitato, ma l’anima resta nell’etere e nell’eternità continua a interagire con noi nella nostra memoria.

Il funerale sarà Martedì 12 Agosto nella chiesa di San Michele a Cagliari alle ore 16, invito tutti ad andarci”.