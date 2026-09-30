Si è svolto oggi il sit-in promosso dalle Organizzazioni Sindacali Cisl Fp e CgilFp davanti alla struttura Villa Maria per denunciare la grave situazione che da tempo interessa il personale e l’organizzazione del servizio.

Al centro della protesta, in particolare, la carenza di organico e i carichi di lavoro sempre più gravosi, condizioni che stanno mettendo a dura prova gli operatori e che rischiano di avere inevitabili ripercussioni anche sulla qualità dell’assistenza garantita agli ospiti.

Nonostante i diversi interventi e le verifiche effettuate nel tempo da ASL, NAS, organi di vigilanza sul lavoro e Comune, la situazione è rimasta sostanzialmente immutata e, secondo le Organizzazioni Sindacali, sta peggiorando di giorno in giorno.

Per queste ragioni “viene chiesto con forza un intervento immediato e concreto delle istituzioni competenti, affinché siano adottate tutte le misure necessarie per garantire condizioni di lavoro dignitose, organici adeguati e livelli di assistenza sicuri e di qualità”, spiegano i sindacati.

“Non è più il tempo delle attese: servono risposte e soluzioni concrete, nell’interesse dei lavoratori e soprattutto delle persone assistite”.