Signature Travel Network ha confermato che Ignacio Maza, uno dei massimi esperti del turismo luxury negli Stati Uniti, figura di riferimento per advisor, owner e leader del settore e che da oltre vent’anni guida le analisi strategiche di Signature Travel Network, influenzando in modo significativo le scelte di viaggio del mercato premium nordamericano, includerà la Sardegna nella prestigiosa selezione “Where to Go Destinations 2027”.

La lista “Where to Go” rappresenta uno dei riconoscimenti più attesi e rispettati nel mondo del turismo di alta gamma: un endorsement che nasce da un’attenta analisi dei trend globali, da un’approfondita attività di ricerca e da una valutazione strategica delle destinazioni più rilevanti per il mercato statunitense.

Questo risultato è anche frutto del lavoro di collaborazione tra l’Assessorato del turismo della Regione Sardegna, ENIT e Signature, e la selezione della Sardegna nella lista “Where to Go 2027” rappresenta un’opportunità di visibilità eccezionale per l’Italia nel mercato USA, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Paese nel segmento luxury.

La presentazione ufficiale della Sardegna come “Where to Go Destination 2027” avverrà in due momenti chiave:

Owners’ Meeting (settembre 2026) – rivelazione in anteprima davanti a 550 owner e leader del settore.

Annual Conference (novembre 2026) – sessione plenaria con oltre 3.000 professionisti del travel, durante la quale Ignacio Maza presenterà personalmente le destinazioni selezionate.

A seguire, la destinazione Sardegna sarà protagonista di:

una feature dedicata nella pubblicazione digitale di novembre Ultimate Experience raggiunge 650.000 viaggiatori affluent. Un ampio servizio nel numero di gennaio 2027 di Ultimate Experiences cartaceo, la rivista luxury di Signature (250.000 lettori).

Ulteriori contenuti editoriali, copertura stampa e amplificazione attraverso i canali del network(tra cui anche un reel promozionale), e una significativa copertura mediatica (es. Travel Pulse, Insider Report, e altri).

“Dopo il riconoscimento della Sardegna come “Best Destination” di Lonely Planet, per il 2026 – afferma l’assessore regionale del turismo Franco Cuccureddu- arriva un altro prestigiosissimo riconoscimento, con conseguente promozione globale, per la nostra Isola nei segmenti più competitivi e di maggior qualità, il “Where to Go” relativo al turismo premium e luxury”.

“Voglio ringraziare Signature Travel network, lgnacio Maza, l’A.D. di ENIT Ivana Jelinich -conclude Franco Cuccureddu – per aver aver contribuito alla importante azione di promozione nel mercato Nord Americano, intrapresa da due anni, che sta dando risultati davvero clamorosi e per aver annunciato l’assegnazione di questo riconoscimento, proprio nei giorni nei quali si tiene a Nassau ILTM, la borsa del turismo del lusso del Nord America, al quale la Regione Sardegna partecipa per la prima volta, con spazi, allestiti in collaborazione con ENIT, nei quali sono ospitati i propri operatori turistici”.