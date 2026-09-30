Topi nelle scuole di Selargius,,Concu invia una nota alla Città metropolitana: “Richiesta di programmazione di interventi di deratizzazione sul territorio comunale, con particolare attenzione agli edifici scolastici”.

Una situazione che, nelle ultime settimane, sta diventando sempre più evidente a Selargius: la presenza di topi in molte zone del territorio. Sono ormai numerose le segnalazioni che arrivano dalla comunità.

Gigi Concu spiega: “Ciò che ci sta più a cuore è la situazione intorno agli edifici scolastici. Le nostre scuole ospitano ogni giorno tanti bambini e ragazzi, e sapere che nelle aree di pertinenza possano esserci roditori ci preoccupa sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per la serenità delle famiglie e del personale scolastico.

Sappiamo che, per essere davvero efficace, l’azione deve essere coordinata e affidata a chi ha gli strumenti e la competenza specifica per intervenire. Per questo ci rivolgiamo al vostro Servizio, certi di poter contare sulla consueta collaborazione”.

Il sindaco chiede di programmare, con la maggiore tempestività possibile, “di pianificare un intervento ampio sull’intero territorio comunale, partendo dai plessi scolastici comunali, in particolare nelle relative aree esterne dove il problema origina; inoltre vi chiedo di valutare, se possibile, un piano di monitoraggio periodico, per evitare che il problema si ripresenti nei prossimi mesi.

I nostri uffici rimangono a disposizione per sopralluoghi, mappature delle zone critiche e per qualsiasi informazione possa servirvi per organizzare al meglio il lavoro”.